El Govern no aclareix si es mantendrà el concert econòmic amb l'Aixa-Llaüt si continua la segregació

El Govern no ha aclarit si es pot mantenir el concert econòmic amb el col·legi Aixa-Llaüt si continua amb la segregació per sexes durant el curs escolar 2023-2023, tot i que ha assegurat que l'Executiu «està negociant» la continuïtat del concert econòmic.

Així ho ha indicat el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, en una roda de premsa oferta aquest divendres i després de ser demanat per si el concert amb el centre educatiu es podria mantenir si continua la segregació, ha respost que no ho sap.

Tot i això, ha desmentit que s'haja eliminat l'Aixa-Llaüt del concert econòmic amb la Conselleria d'Educació i Universitats, i ha apuntat que el Govern «estudia totes fórmules jurídiques per entaular negociacions amb el centre educatiu i veure les possibilitats que hi ha».

El portaveu del Govern ha llançat un missatge de «tranquil·litat» als pares, docents i alumnes del centre, a més ha insistit que el concert «no està trencat» atès que «l'expedient no està tancat». En ser demanat per si la permanència del concert econòmic amb una escola que segrega per sexes aniria en contra de la LOMLOE, ha assegurat que «no».

Sobre aquesta mateixa qüestió, fonts de la Conselleria d'Educació i Universitats han matisat a Europa Press que el concert econòmic amb aquest centre educatiu està «pendent» d'un recurs presentat pel col·legi, si bé admeten que la situació és «complexa».