El PSIB-PSOE demana al Govern que mantengui la gratuïtat de les primeres matrícules universitàries i del transport públic

Coincidint amb l'obertura oficial de l'any acadèmic a la Universitat de les Illes Balears (UIB), el PSIB-PSOE ha proposat que es mantengui la gratuïtat de les primeres matrícules universitàries.

És una de les propostes que el Grup Parlamentari del PSOE ha entregat a la presidenta del Govern, Marga Prohens, i que forma part del «gran acord de país per a un nou escut social», amb l'objectiu d'ajudar als estudiants i a les famílies en l'inici de curs escolar «més car de la història».

D'aquesta manera, la diputada del Grup Parlamentari del PSOE, Amanda Fernández, ha demanat a l'Executiu que torni a impulsar el retorn de les primeres matrícules universitàries, «seguint el model impulsat per l'anterior govern progressista», que va beneficiar a més de 3.000 estudiants universitaris.

A més a més, el PSIB-PSOE també insta el Govern a mantenir la gratuïtat del transport públic gratuït més enllà del 31 de desembre, i a no modificar la gratuïtat per als estudiants, «que es va establir per sempre».

Fernández també ha reclamat altres mesures que poden beneficiar als estudiants de les illes davant aquest nou curs, així com millorar la seva formació acadèmica, com és el fet que el Govern continuï incrementant el pressupost per a la universitat, seguint amb l'augment progressiu dels darrers anys i complint amb el «contracte programa» de finançament que es va signar la passada legislatura entre el Govern i la UIB.

Fernández també ha demanat que s'ofereixin més opcions residencials i, tal com proposava el PSIB-PSOE en el seu programa electoral, s'incorporin els estudis de Ciències de la Mar, Educació Física, Farmàcia i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per continuar augmentant l'oferta universitària.