Uns 10.000 alumnes de grau comencen el curs a la UIB

La Universitat de les Illes Balears (UIB) comença les classes dilluns, 11 de setembre, amb uns 10.000 alumnes de grau matriculats. Les dades són provisionals, ja que la matrícula continua oberta, com també ho està la inscripció i matrícula als màsters universitaris i altres cursos de la UIB, on s’esperen prop de 15.000 alumnes per al curs que comença.

Enguany, l’oferta d’estudis de la UIB s’amplia amb la posada en marxa de la doble titulació de grau de Matemàtiques i Enginyeria Informàtica, que s’imparteix a Mallorca amb 10 matriculats fins ara, i la implantació del grau en Enginyeria Informàtica a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. A Menorca hi ha 9 matriculats, mentre que a Eivissa n’hi ha 11.

Quant als estudis de màster, enguany s’inicia el nou Màster Universitari en Odontologia Digital i els renovats Màster Universitari en Advocacia i Procura i Màster Universitari en Enginyeria Industrial. Així mateix, es posa en marxa el Programa de Doctorat en Nutrició Humana i Patologies Associades.

Espais

Al campus universitari, està previst que al llarg dels pròxims mesos s’inauguri l’edifici Interdepartamental II, que acollirà els estudis de Ciències de la Salut i solucionarà la manca d’espai per a aules, laboratoris i despatxos vinculats als estudis d’Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia.

Sostenibilitat

L’Estratègia de Sostenibilitat posada en marxa el curs passat prosseguirà amb l’objectiu de transformar la Universitat en un model de sostenibilitat i de compromís amb la conservació del medi ambient, i de convertir el campus en un entorn sostenible, energèticament eficient i autosuficient.

Pla estratègic

Una actuació transversal que marcarà la Universitat és el Pla estratègic 2023-2027. Aquest full de ruta recull 45 objectius prioritaris que han de guiar l’activitat de la Universitat d’aquí a final de l’any 2027. El pla parteix d’una visió, una missió i uns valors clarament definits i consensuats, i es desenvolupa al voltant de quatre eixos clau (docència, recerca, transferència i cultura i gestió), i de quatre eixos transversals (compromís social, projecció institucional, innovació i digitalització, i bon govern i recursos humans), que es concreten en una sèrie d’actuacions convenientment dissenyades i temporalitzades.

Així mateix, el curs 2023-24 també serà el de l’adaptació a la Llei orgànica 2/2023 del sistema universitari que, entre d’altres coses, comportarà l’actualització necessària dels Estatuts de la UIB.

Innovació i emprenedoria

L’aposta per la innovació d’alt valor afegit es materialitzarà a través del projecte iBoost, que complementarà iniciatives de foment de l’emprenedoria i de transferència del coneixement que també es reforcen, com ara el Programa Innova UIB-Pimes.