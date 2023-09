Tornen els Bons Illes Balears per a «estimular la compra al petit i mitjà comerç»

La Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia posa en marxa una nova campanya de Bons Illes Balears amb l’objectiu d’estimular la compra al petit i mitjà comerç. Aquest programa, que impulsa la Direcció General d’Empresa, Autònoms i Comerç, compta amb un pressupost de 875.000 euros en bons comercials, que seran gestionats a través de la Cambra de Comerç de Mallorca com a entitat col·laboradora.

La campanya consisteix a distribuir per totes les illes un total de 58.347 bons de 15 €, bescanviables en compres de més de 30 €. Cada ciutadà major de 16 anys i empadronat a les Illes Balears pot sol·licitar fins a 4 bons, és a dir, un màxim de 60 € de descompte. Els comerços adherits han de demanar al client el DNI o document equivalent per a verificar que compleix els requisits i que té saldo disponible.

El programa es desenvolupa en dues fases:

Fins al 15 de setembre: adhesió dels comerços a la campanya a través de la plataforma www.bonsillesbalears.com

Del 2 d’octubre al 31 de desembre: la ciutadania pot bescanviar els bons als comerços adherits.

Els bons es poden acumular en una sola compra o en diferents, així com es poden bescanviar en un únic comerç o en diversos, i s’han de sol·licitar directament a les botigues (no són aplicables a compres per Internet).