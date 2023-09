CCOO: «El model econòmic i laboral de les Illes Balears està desconnectat de la realitat social»

Segons les darreres dades fetes públiques aquest dilluns pel Ministeri d’Ocupació i Economia Social, al mes d’agost el nombre de persones aturades registrades ha estat de 30.131. Per comparació, al mateix període de l’any 2022, l’atur registrat baixa un -15,74% amb un saldo anual de -5.627 desocupats. Quant a la variació mensual, l’atur ha augmentat en un +3,27% i en total es registren 953 aturats més.

Per sectors, la variació mensual de l’atur, en nombres absoluts és a Agricultura de +3, a Sense Ocupació Anterior -98, a Indústria +4, a Construcció +232 i a Serveis +812. En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, les Illes Balears compten amb una mitjana mensual de 633.234 afiliacions, de manera que la taxa de variació anual se situa en el +4,42%. En nombres absoluts l’augment interanual d’afiliacions ha estat de +26.812. Pel que fa a l’evolució mensual, es registren un total de -2.124 afiliacions menys, una xifra que dona com a resultat una taxa de variació del -0,33%.

La conjuntura laboral es completa amb les dades de contractació registrada. Segons les dades del Ministeri, al llarg del mes d’agost s’han registrat a les Illes un total de 31.124 contractes, dels quals el 65,57% són indefinits i el 34,43% són temporals. «Aquesta bona dada és fruit de la Reforma Laboral. Les dades que s'han publicat avui, tot i que milloren en termes interanuals, mostren l'evolució normal del mercat laboral balear. Un mercat que es caracteritza per l'estacionalitat de l'activitat turística i que en aquestes dates comença a acomiadar persones treballadores i a finalitzar l'activitat de les persones amb contractes fixos discontinus», ha remarcat el sindicat CCOO.

Per a evitar aquesta situació, CCOO creu que no ens podem permetre dependre exclusivament d'una activitat que es concentra en uns pocs mesos a l'any i que, per tant, només genera salaris uns pocs mesos. «És necessari apostar per un model que pugui allargar la temporada i que s’obri a altres sectors per donar més estabilitat laboral a les persones treballadores», han assenyalat.

Des de CCOO insisteixen que, malgrat les bones xifres, les famílies continuen «patint molt per tenir una vida tranquil·la i digna». El sindicat ha explicat que continua treballant en la negociació dels convenis col·lectius però «no és suficient». El preu de la cistella de la compra continua augmentant i el preu de l’habitatge és excessivament elevat. Per això a les Illes Balears ens trobam amb treballadors que han d’acceptar viure en infrahabitatges. «Aquesta situació és inacceptable i condueix a un malestar del treballadors de les Illes Balears», han sentenciat.

«Pensam que s’haurien d’adoptar mesures i polítiques per millorar aquesta situació de forma urgent. Pel que fa a la cistella de la compra, la presa de mesures de contenció de preus dels productes bàsics com s’ha fet fa uns mesos a França podria ser un primer pas per a la millora de les economies familiars. Pel que fa a l’habitatge, és urgent que es duguin endavant polítiques públiques que garanteixin l’accés a un habitatge digne d’una vegada. Finalment, el context socioeconòmic ens indica la necessitat d’un pacte de rendes que precisa tot el país però que és urgent a la nostra Comunitat Autònoma», han conclòs.