Adeu als petits ambaixadors del poble sahrauí

El passat divendres, 1r de setembre, a les 6 del matí a l'aeroport de Palma s'han trobat les famílies acollidores del programa Vacances en Pau per a acomiadar-se dels infants d'acollida, amb qui han passat les darreres set setmanes, des que varen arribar el passat 15 de juliol. Els 29 infants de les Illes Balears, acompanyats pel Delegat i subdelegat del Frente Polisario a les Balears, la tècnica i el coordinador del programa, juntament amb voluntaris, han volat a primera hora cap a Barcelona, on faran escala fins a arribar a Oviedo des d'on, juntament amb els infants d'Astúries i Cantàbria, sortiran amb un vol xàrter fins a Tindouf.

L'acomiadament amb les famílies ha estat ràpid però emotiu, s'ha vist l'emoció als ulls tant dels infants com de les famílies acollidores. Com sempre, se'n van amb les motxilles carregades de regals, d'emocions i d'aprenentatges d'aquesta experiència.

Durant aquestes setmanes han pogut passar revisions mèdiques, odontològiques i acudir a l'oculista. També han pogut gaudir de les activitats pròpies dels infants de la seva edat; des d'anar a la platja, nedar a la piscina,... i conèixer una altra cultura, allunyar-se de les altes temperatures dels Campaments de Refugiats Sahrauís de Tindouf (Algèria) i també sensibilitzar i donar a conèixer el conflicte sahrauí, «ja que ells i elles són els millors ambaixadors i ambaixadores del seu poble», remarca l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí.

Com sempre, des de l'Associació han volgut agrair a les famílies acollidores la seva solidaritat, així com a totes les persones, entitats i institucions que han fet possible que aquest projecte continuï sent un èxit després de 36 anys d'execució a les Illes Balears.