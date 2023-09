Projecte Home celebra 36 anys dedicats a proposar una vida nova a milers de persones

Projecte Home Balears ha celebrat aquest dijous 36 anys dedicats proposar una vida nova a milers de persones en un acte amb testimonis i actuacions musicals a la seu Son Morro i en què han participat un miler de persones.

La celebració ha comptat amb la presència, entre d'altres, de la presidenta del Govern, Marga Prohens, la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, en un dels seus primers actes a les Balears com a cap de la Cambra Baixa, i la consellera de Famílies i Assumptes Socials, Catalina Cirer.

També hi han participat el president de les fundacions que donen suport a l'entitat, Tomeu Català, el president executiu de Projecte Home, Jesús Mullor, així com responsables de serveis socials d'altres institucions.

En declaracions als mitjans abans de l'esdeveniment, Mullor ha destacat que l'entitat s'enorgulleix de poder celebrar més de tres dècades de vida dedicada a proposar maneres sanes de viure i proposar a milers de persones una vida nova.

Mullor també ha agraït la presència de les persones que ja tenen la seva alta terapèutica, però també s'han sumat a les celebracions. «Tots els que treballam aquí i les persones usuàries tenim un sentiment de família i de satisfacció i això és una cosa molt gran», ha assenyalat.

Català, a la seva intervenció, ha reivindicat l'aniversari com un signe d'esperança i alhora una realitat. «Fa temps es deia que ser addicte era per a tota la vida. No, no i no», ha subratllat.

Durant la celebració, diverses persones, tant usuàries com voluntàries, han compartit el seu testimoni vinculat al pas per Projecte Home o al seu treball a l'entitat i hi ha hagut diferents actuacions com la del grup de ball urbà Old-K.

L'esdeveniment també ha comptat amb la participació d'Álvaro Chávez, que ha fet un xou de cant líric, i de la cantant indie/rock MDMAR, que ha tancat el concert.

Les darreres setmanes, amb motiu de l'aniversari, s'han realitzat activitats i tallers a diferents centres, entre ells, un concurs de relats breus i un torneig de ping-pong.