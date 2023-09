Endavant proposa la prohibició de la venda d'habitatge a no residents

L'organització Endavant-ObSAN ha tornat posar sore la taula del debat públic allò que consideren que és «una demanda compartida per àmplies capes de la població mallorquina» i que és la prohibició de la venda d'habitatge a no residents.

Des d'Endavant consideren que és «una mesura de xoc per a començar a fer retrocedir els mercats i a garantir el dret a l'habitatge».

Per a Endavant la prohibició de la venda d'habitatge a no residents és una «mesura de xoc i d'emergència» ja que consideren que «a Mallorca l'habitatge ha de ser un bé disponible per a les persones que hi vivim, i no per especular» i conclouen que «Només així podrem garantir-lo com a dret».