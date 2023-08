Aixequen quatre actes contra una empresa per desembarcar persones sense autorització a s'Espalmador

El servei d'Agents de Medi Ambient (AMA) de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha aixecat un total de quatre actes contra una empresa per desembarcar persones sense autorització a l'illot de s'Espalmador, a Formentera, durant el darrer cap de setmana. En concret, els AMA varen posar tres denúncies divendres i una, dissabte.

Cal recordar que, en aquests moments, només hi ha una empresa que pugui dur a terme aquesta activitat, ja que és l'única que té l'informe favorable del Consell de Formentera i del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera i compta amb la necessària autorització de la direcció de Costes i Litoral, dependent de la Conselleria de la Mar i el Cicle de l'Aigua.

Amb tot, la direcció general de Medi Natural recorda que, segons la normativa ambiental d'aplicació, les infraccions lleus poden suposar una sanció econòmica de fins a 6.000 euros.

Per altra banda, també a s'Espalmador, els AMA varen aixecar aquest passat cap de setmana una acta contra un particular que anava amb moto aquàtica per la zona de bany del Racó de s'Alga. A més, se'n va aixecar una altra per instal·lació d'altaveus a la platja de sa Torreta. Aquests tipus d'activitats a l'illot de s'Espalmador necessiten igualment una autorització del Govern.

Un espai natural de gran valor ambiental

S'Espalmador, ubicat dins el Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, és un espai que engloba un conjunt d'hàbitats terrestres i marins, amb valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals de primer ordre. Una de les seves principals característiques és l'acolliment d'importants poblacions d'ocells aquàtics i marines nidificants, hivernants i migrants, a més d'un gran nombre d'espècies de flora i fauna endèmiques de les Illes Balears. Ses Salines d'Eivissa i Formentera representa un exemple paradigmàtic de la riquesa de la biodiversitat mediterrània.