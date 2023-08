El Col·legi Oficial de Metges reitera que el tema lingüístic «no és un problema» per al col·lectiu mèdic

El Govern ha aprovat aquest dilluns el 'Pla de mesures urgents per a captar i fidelitzar professionals sanitaris', amb el suposat objectiu de garantir l'atenció sanitària i reduir les llistes d'espera.

Així ho ha informat en la roda de premsa posterior al Consell de Govern extraordinari la consellera de Salut, Manuela García, qui ha explicat que el decret de mesures urgents aprovat per a «captar i fidelitzar professionals sanitaris» contempla la regulació jurídica de zones de difícil cobertura i la declaració de noves de molt difícil cobertura i, també, elimina el requisit del català per a accedir a ocupacions amb funcions sanitàries a l'IB-Salut.

Això darrer, en realitat, es tracta d'una retallada directa dels drets dels ciutadans que a partir d'ara veuran minvada la possibilitat de triar amb quina llengua es volen relacionar amb el metge i la resta de personal sanitari.

Sobre aquest pla de mesures urgents, s'hi ha pronunciat el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB). Des del Col·legi han traslladat a la consellera de Salut la seva preocupació per la «situació de manca de professionals sanitaris a la sanitat pública balear».

Així, han aplaudit les mesures extraordinàries per a «fidelitzar i atreure nous professionals sanitaris a les zones més afectades per aquest dèficit de professionals» a través de sistema de declaració de llocs de difícil cobertura i molt difícil cobertura. «Coincideix que les mesures que cal adoptar han d’abordar aspectes com el retributiu, la promoció per a la docència-formació continuada i la investigació… així com la conciliació de la vida familiar», han remarcat.

A més, el COMIB ha reitera que el tema lingüístic «no és un problema en el col·lectiu mèdic així com tampoc en la relació metge-pacient».

Finalment, el COMIB insta l’actual Govern a «continuar promovent iniciatives i propostes per millorar l’actual situació sanitària» a les Balears així com a iniciar una planificació a mitjà-llarg termini de les necessitats futures.