On era el director general d'Emergències aquest diumenge, quan les Balears patien els efectes del temporal? Això és el que es demanen els partits de l'oposició.

El PSIB-PSOE presentarà una pregunta en el Parlament per saber on era el director general d'Emergències aquest diumenge, quan les Balears es trobaven sota els efectes del temporal, i, també, per saber quantes vegades ell i la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas, varen ser presents a les reunions de la comissió tècnica de seguiment.

En una roda de premsa, el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha denunciat la «gestió caòtica» que el Govern ha fet del temporal, «que ha deixat importants danys materials, dues persones, un pare i un fill, desapareguts en aigües de Menorca i encara milers de persones que no poden tornar a ca seva».

Tot, ha lamentat, «mentre el Govern estava absent, durant gairebé tot el diumenge», malgrat que la Comunitat es trobava «immersa en un dels temporals més importants dels últims anys». «L'absència de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, del director general d'Emergències i de la mateixa presidenta del Govern, Marga Prohens, durant gairebé tot el dia», ha subratllat.

En aquest sentit, ha opinat que «per ventura, el fet de pactar amb negacionistes del canvi climàtic, com VOX, tal vegada hagi canviat la percepció del PP però s'ha de tenir en compte que els temporals seran cada vegada més habituals i greus, per la qual cosa es converteix en fonamental una millor planificació, més tenint en compte la combinació de baixes pressions amb les altes temperatures de la mar el mes d'agost». Així, ha defensat que «el Govern hauria d'escoltar més els científics i menys a VOX i havia d'haver estat on calia».