La consellera de Salut insisteix que el requisit de català és «excloent i dissuasori» al mateix temps que reconeix no tenir-ne dades reals

La consellera de Salut, Manuela García, ha admès aquest dimarts que el Govern no té dades sobre els professionals sanitaris que suposadament no arriben o abandonen les Balears pel requisit de català i que serà complicat avaluar «l'impacte d'eliminar el requisit lingüístic com a mesura de captació de professionals».

En una roda de premsa, la responsable de Salut ha insistit en la dèria que el requisit lingüístic és «excloent i dissuasori» tot i que ha reconegut que és «impossible saber a través del Col·legi de Metges quants facultatius entren o surten pel requisit lingüístic».

Segons ha explicat, quan un metge abandona l'arxipèlag, l'opció del requisit no es fa constar en els motius.

D'altra banda, la consellera ha explicat que els cursos de català per a metges que s'oferiran properament a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics seran, de moment, voluntaris. En tot cas, ha matisat que podrien esdevenir obligatoris si les mesures de foment no funcionen.