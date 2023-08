El Consell de Mallorca posa en marxa la marca 'Artesania de Mallorca'. Es tracta d’un segell distintiu que pretén diferenciar els artesans de l’illa: aquells que venen productes locals i fets a mà. «Fa anys que el sector està en decadència, pateix intrusisme i reivindica combatre la competència deslleial. És per això que la institució insular ja fa feina en diferents iniciatives per distingir el producte artesà de Mallorca, una d’elles és la creació d’aquest segell», han explicat.

El procés d’elaboració de la marca ja està en marxa: el Consell de Mallorca ha començat la tramitació de la imatge corporativa i del reglament. En tenir ambdues coses, s’iniciarà el registre de la marca que es pot demorar entre 12 i 18 mesos. Una vegada acabat aquest procés, els artesans mallorquins que compleixin amb els requisits que s’establiran al reglament podran fer ús de la marca 'Artesania de Mallorca' per a acompanyar els seus productes i poder-los distingir millor.

El Consell de Mallorca s’ha reunit amb el Gremi d’Oficis Artesans per a escoltar les seves propostes i necessitats i ha pogut evidenciar la importància de controlar que el producte que es ven a les diferents fires i carrers és realment artesà. Ara mateix, lamenta el sector, a fires i mercats es pot veure una gran oferta de productes que es fan passar per artesans i no ho són.

D’aquesta manera, amb el segell 'Artesania de Mallorca', no només es diferenciarà els negocis i productes que segueixen un reglament, sinó que també hauran de passar les inspeccions pertinents. L’objectiu és que els consumidors tenguin la certesa que el que compren és de qualitat, fet a mà i a Mallorca, alhora que es fa un reconeixement públic de la feina de qualitat feta pels artesans.