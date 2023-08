Joves de Mallorca per la Llengua: «Prohens ha atacat frontalment tots els illencs i ha atemptat contra els nostres drets lingüístics»

Joves de Mallorca per la Llengua ha acusat la presidenta del Govern, Marga Prohens, d'«atacar frontalment tots els illencs», després que l'executiu autonòmic del PP hagi aprovat aquest dilluns, al Consell de Govern extraordinari, eliminar el requisit del català a la Sanitat: «Ha atemptat contra els drets lingüístics de la gent de la nostra terra».

L'entitat ha remarcat que el fet que falten metges «no és una qüestió lingüística»: «Als territoris que no parlen la llengua catalana també tenen dèficit de personal sanitari».

Asseguren que no toleraran «aquest menyspreu per part del nostre propi govern» i continuaran «parlant en català a tot el personal sanitari sabent que si la comunicació esdevé complicada la culpa és vostra, ni del sanitari ni de l'usuari». Per això, inciten els mallorquins a «no amagar la llengua en cap cas, anar sense complexos i amb el cap ben alt, que ningú ens digui que no es pot parlar mallorquí a Mallorca».

A més, demanen als sanitaris nouvinguts de territoris no catalanoparlants, apel·lant a la responsabilitat que tenen d'atendre els pacients el millor possible, que l'aprenguin i s'integrin per a «esdevenir un mallorquí o mallorquina més, us esperam amb els braços oberts i ens oferim a donar tota l'ajuda que necessiteu».