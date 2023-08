Compte enrere per a l'Aplec Jove 2023

Dia 2 de setembre se celebrarà a Montuïri la 3a edició de l'Aplec Jove, un espai de trobada per enfortir el moviment juvenil de Mallorca, al que cada any assisteixen joves de diversos indrets de l'illa per a formar-se i debatre sobre les seves inquietuds.

Enguany el tema central de la trobada serà l'antifeixisme i l'ascens de l'extrema dreta, tant a escala internacional com en l'àmbit local. La jornada començarà el dematí, amb dues xerrades i els corresponents torns oberts de paraula posteriors, i, després de dinar, el qual també està inclòs en l'entrada, el dia continuarà amb una tercera xerrada, seguida d'un debat obert entre els assistens.

Les xerrades d'aquesta edició de l'Aplec Jove comptaran amb ponents de primer nivell. Jordi Borràs i Laura Camargo seran els primers a intervenir, a una primera xerrada sobre l'ascens internacional de la ultradreta. La segona xerrada, en què es farà una anàlisi a nivell local de l'extrema dreta a Mallorca, estarà a càrrec d'Aina Roca, Neus Suñer i Álvar Hervalejo.

En haver dinat, Marina García-Morante parlarà sobre els models d'èxits organitzatius del moviment antifeixista, i els reptes que ara afronta.

La jornada conclourà amb un debat obert, i l'entrada també inclou el sopar, l'assistència a la ballada, i un concert final. La ballada serà a càrrec del grup Rissaga, i el grup de PDs Antònia Found System posaran música per acabar el dia.

Les entrades tenen un preu d'entre 10 i 15 €. Així mateix, l'organització ha obert l'opció de comprar una entrada especial (opció «Mecenes»), amb dues opcions de 30 i 50 €.

Cal remarcar que l'Aplec Jove 2023 compta amb el suport de l'Obra Cultural Balear i de l'Escola de Formació Guillem Agulló, i també de l'Ajuntament de Montuïri.