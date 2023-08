El Moviment Feminista de Mallorca rebutja la conducta de Rubiales i mostra el seu suport a Jennifer Hermoso

El Moviment Feminista de Mallorca (MFM) ha mostrat aquest divendres el seu suport a la futbolista campiona del món Jennifer Hermoso i ha qualificat les declaracions de Rubiales com a«deplorables i penoses».

L'entitat ha manifestat que «el que tothom va poder veure després del partit va ser un acte sexista, un abús de poder i una agressió cap a una jugadora. Així queda recollit a la Ley del Deporte, a la Ley de Libertad Sexual i així consta al protocol d'actuació de la RFEF: «Una conducta inacceptable que comporta conseqüències». El Sr. Rubiales, com a president de la RFEF, hauria de conèixer aquesta normativa».

«Aquest petó no consentit només és la punta de l'iceberg. Les excuses manifestades pel Sr. Rubiales en un primer moment, minimitzant i normalitzant el fet, evidencien que el masclisme està arrelant de manera molt forta tant a l'àmbit de l'esport com a la societat en general», ha afegit el MFM. «El que va patir Jenifer Hermoso no és un fet aïllat i puntual». També han recordat, al comunicat, que «l'any 2015 la selecció femenina ja criticava les discriminacions i els comentaris masclistes que patien i que l'any passat 15 jugadores denunciaven a la RFEF alguns esdeveniments que afectaven la seva salut». Aquestes varen rebre crítiques per part de la RFEF per la seva decisió de no participar en el mundial d'enguany.

«Però malgrat la pressió social i institucional, el Sr. Rubiales ha manifestat que no té cap intenció de dimitir. Una actitud patètica de qui no vol reconèixer el que ha fet ni assumir-ne les conseqüències. Al seu discurs utilitza els arguments més vergonyosos del masclisme: culpabilitza a la víctima, minimitza els fets, es col·loca ell mateix en posició de víctima, menteix descaradament i intenta desacreditar al feminisme que l'assenyala».

Finalment, l'entitat ha mostrat el seu suport a les campiones del món i ha instat el CSD a anar més enllà de prendre mesures contundents en aquest assumpte: «Tot el nostre suport a Jennifer Hermoso i a les jugadores. El futbol femení no mereix aquestes condicions. Les professionals de l'esport, i totes les dones, tenen dret a desenvolupar la seva activitat dins un entorn segur i respectuós. Des del MFM demanam al Consejo Superior de Deportes que més enllà de prendre mesures contundents en aquest cas, faci una investigació a fons per tal d'erradicar tota actitud i conducta masclista a l'esport femení».