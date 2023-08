El PSIB demana al Govern com farà compatible l'anunci de créixer en places turístiques amb mantenir unes Illes Balears sostenibles

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una bateria de preguntes al Govern per demanar com farà compatible el seu anunci de créixer en places turístiques amb fer que el model sigui sostenible socialment i mediambientalment. El diputat socialista, Àlex Pitaluga, ha mostrat aquest divendres la seva preocupació per la política turística que vol desenvolupar el nou Govern de Marga Prohens, el qual "fa la sensació de tornar al campi qui pugui posant en risc el present i futur social, econòmic i ambiental de les nostres illes".

El diputat socialista ha mostrat la seva preocupació perquè "no sabem com afrontarà el PP el problema de la saturació turística i de l'oferta il·legal, ni què farà per controlar la massificació i com afectarà aquesta al canvi climàtic", afegint que "el que sí que sabem és que la dreta és amiga de dubtar de la mateixa emergència climàtica, perquè ja xerren d'ampliar places turístiques sense que sembli que els importi els treballadors del sector, el més nombrós de les illes, i als quals han tret del centre del seu discurs i de les seves polítiques.

Finalment, Pitaluga ha insistit en el fet que "no és cap anècdota que el nou Govern ajunti Turisme i Cultura sota el mateix paraigua, mentre que l'anterior govern distingia entre Turisme, Model Econòmic i Treball", i s'ha demanat "quines polítiques faran amb l'Impost del Turisme Sostenible que tant varen criticar".