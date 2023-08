Reviure Tofla demana al Govern un estudi de viabilitat davant la «brega vergonyosa entre partits» per la planta de Lloseta

La plataforma ecologista Reviure Tofla ha reclamat al Govern la realització d'un estudi de viabilitat econòmica i ambiental de la planta d'hidrogen de Lloseta, davant el que ha titllat de «brega vergonyosa entre partits» per la inactivitat de la infraestructura.

L'entitat ha criticat que el mes d'agost ha saltat a l'actualitat aquesta no operativitat i que l'Ajuntament de Palma té aturats els autobusos d'hidrogen de l'EMT.

En un comunicat, han assenyalat que tant els governants d'ara, com els d'abans «han mirat cap a un altre costat quan algunes veus han posat en dubte la bombolla del projecte de la planta d'hidrogen de Lloseta».

«Fa tres anys es va crear la plataforma Reviure Tofla per reclamar la protecció de la serralada de Tofla --amenaçada per la pedrera de Can Negret-- i per censurar que el pla de Reindustrialització del Govern, aprovat en 2019 després del tancament de la cimentera CEMEX, era un engany on s'enterrarien milions d'euros sense donar cap alternativa econòmica als centenars de famílies que es varen quedar sense feina», han apuntat.

D'aquesta manera, Reviure Tofla ha exigit al Govern que «analitzi de manera seriosa» la viabilitat econòmica i ambiental de la planta d'hidrogen, i elabori un estudi «rigorós» de les necessitats, funcionament i conseqüències de les infraestructures necessàries per a la generació d'hidrogen i els usos concrets que pot tenir.

En aquest sentit, han reivindicat que des del primer dia l'organització «ha pregonat, sense molt d'èxit pel que es veu, que el projecte de planta d'hidrogen presentava molts dubtes tècnics i de viabilitat».

«A més, es volia vendre com un projecte verd pel simple fet de crear un parc fotovoltaic al costat de la planta, connectat a una subestació elèctrica d'Inca, en un clar cas de 'greenwashing' de manual. Sense parlar de l'elevat consum d'aigua que es necessita extreure d'un pou del Raiguer i de les deficiències que presentava el projecte per l'abocament de les aigües tractades per la central a la xarxa de sanejament que desembocaran en la depuradora municipal o es llançaran al torrent», han agregat.

Aquestes circumstàncies ja varen ser advertides per Reviure Tofla fa dos anys, en un comunicat, per a assenyalar que «la quantitat anual d'aigua necessària és de 15.000 metres cúbics a l'any, que és el mateix que consumeix el municipi de Lloseta (5.800 habitants) durant un mes».

L'organització ha assegurat, en diversos actes públics, que els usos de l'hidrogen «no són clars», ja que la proposta d'emprar-lo per al transport «genera dubtes» i són «experiments» que s'estan realitzant alhora en diverses parts del món i «molts descartats per la falta d'eficiència, juntament amb l'alt cost econòmic i ambiental». A les Balears, després d'anys de «lloances» al projecte per part dels governants «només s'han concretat en autobusos públics de l'EMT i poc més».

«Una altra gran falsedat ha estat dir que la planta d'hidrogen substituiria la cimentera, perquè la fàbrica de ciment ara està inactiva però ha renovat els permisos per reprendre la producció quan ho indiqui la multinacional propietària», han subratllat.

Al juny de 2022 Reviure Tofla va indicar que el Govern «acabava d'autoritzar» la cimentera de Lloseta a reactivar-se, en utilitzar escòries i cendres d'alts forns, per la qual cosa l'entitat va demanar, «sense obtenir resposta», si això obria la porta a importar escòries de fora de Mallorca.

Al juliol de 2022, també va avisar que el Govern «no tengui cap mesurador de control de la qualitat de l'aire» a Lloseta. «La Xarxa Balear de Vigilància i Control de la Qualitat de l'Aire té una estació situada en la depuradora de Lloseta, però és propietat de CEMEX i les dades no es poden utilitzar per a avaluar la qualitat de l'aire», han manifestat.

El mes de març passat varen retreure a l'Ajuntament de Palma els seus plans de transportar, en camions de gasoil, l'hidrogen dels autobusos de l'EMT i també que mentre no està activa la planta de Lloseta es plantejassin importar l'hidrogen en vaixells. Al mateix temps, varen presentar al·legacions al projecte de canalització i injecció d'hidrogen, però el Govern «no ha comunicat cap resposta».

Per tot això, Reviure Tofla ha reiterat a l'Executiu que en lloc de continuar amb «experiments energètics molt costosos i tecnologies poc rodades per a la descarbonització de les Balears», des del seu punt de vista, resultaria «més barat a nivell econòmic i ecològic» millorar i augmentar de manera significativa el transport públic (autobusos, tren, carrils bici, entre altres) per a substituir el cotxe privat. Igualment, demanen substituir la injecció d'hidrogen en la xarxa de gas existent pel «foment de l'autoconsum i comunitats energètiques amb energies renovables, així com la reducció i l'estalvi energètic».