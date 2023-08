Calvià multa amb 36.000 euros a cinc turistes per fer balconing

Cinc turistes estrangers han estat multats aquest estiu per passar d'un balcó a l'altre en hotels de Calvià de la zona de Magaluf. La Policia Local ha denunciat els casos i identificat els responsables. Cada un d'ells ha estat multat amb una sanció de 36.000 euros i l'expulsió immediata de l'hotel en el qual s'hostejaven. Així ha estat en compliment del Decret de Turisme d'Excessos.

Des de l'Ajuntament de Calvià, Juan Feliu, director general d'Activitats i Comerç, Infraestructura i Sancions i Vies i Obres, ha recordat que «aquestes sancions aporten un potent efecte dissuasori. El balconing no és tolerable en el nostre municipi, és una pràctica irresponsable que pot causar greus lesions irreversibles i fins i tot la mort. És el darrer que un voldria per aquells que ens visiten. Això no és oci, és una irresponsabilitat molt perillosa i no és la imatge que volem per al nostre municipi».