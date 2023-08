CCOO critica «l'abandonament postal» de Correus a les Balears i exigeix «recursos suficients» per poder executar el servei

El sindicat CCOO ha criticat «l'abandonament posat» de Correus a les Balears i ha exigit «recursos suficients» per poder donar el servei «amb uns mínims de garanties de qualitat».

CCOO ha denunciat que la direcció de Correus, «tot i els esforços del personal per tirar endavant el servei postal», té a la companyia immersa en «un complet abandonament» a les Illes.

Segons el sindicat, «localitats com Marratxí, Campos, Sa Pobla, Inca o unitats de repartiment de Palma com la central, es Fortí, Can Pastilla o el Terreno acumulen milers i milers de paquets, cartes i notificacions tot i els esforços del personal».

En aquest sentit, ha censurat que Correus, amb els seus gestors al capdavant, «són incapaços d'executar correctament la seva tasca i suplir el personal que es troba de vacances o baixes mèdiques».

Així mateix, ha lamentat que cada vegada més ciutadans s'apropen a les unitats de repartiment a recollir els enviaments que esperen, ja que els carters «estan desbordats» per la quantitat de correspondència acumulada per «la falta de contractació i la mala gestió».

Finalment, des de CCOO han recordat que fa anys que denuncien «desmantellament» del servei postal públic per part del govern, que ha retallat el fons de finançament del servei postal universal en els Pressuposts Generals de l'Estat (PGE).