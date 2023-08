Els tributs locals i autonòmics es poden pagar a través de Bizum

Tots els tributs locals i autonòmics es podran pagar a través de Bizum des d'aquest dilluns en el portal web de l'Agència Tributària de les Balears (ATIB), sempre que l'import sigui menor a 1.500 euros.

Aquesta manera de pagar es suma a les ja vigents. Es pot pagar a través de la banca electrònica de les entitats col·laboradores o amb targeta bancària, segons ha informat la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

En el cas del Bizum, una vegada s'hagi escollit aquesta opció, el contribuent que estigui adherit en la seva entitat bancària introduirà el número de telèfon i s'obrirà la passarel·la de pagaments del banc per acceptar-lo i autoritzar-lo. Una vegada fet, es podrà accedir i descarregar el justificant corresponent.

Pel que fa als tributs autonòmics, a través del portal web de l'ATIB en 2022 es generaren un total de 580.123 models, dels quals 499.809 foren per un import inferior a 1.500 euros (un 86 per cent).

En 2023, des de l'1 de gener, s'han fet 348.088 models, dels quals 303.139 han estat per un import inferior a 1.500 euros (87 per cent).

Per exemple, l'impost corresponent a transmissió de vehicles i altres mitjans de transport, en 2022 es pagaren 57.748 autoliquidacions de menys de 1.500 euros i, des de l'1 de gener d'enguany, 35,881.

El pagament per Bizum està actualment implementat per dispositius mòbils, per pagar a través de l'aplicació de l'ATIB, disponible a les plataformes oficials de descàrrega App Sotre i Google Play per dispositius que utilitzen els sistemes operatius IOS i Android, respectivament.