Antoni Llabrés (OCB): «S’inicia un nou quadrienni negre per al català a les Illes Balears»

Antoni Llabrés, professor de la UIB i membre de la Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear, s'ha mostrat molt crític amb els pactes de governabilitat entre PP i VOX a la seva conferència sobre els 'Quaranta anys d'oficialitat de la llengua catalana a les Illes Balears' en el marc de la 55a Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que se celebra del 17 al 23 d'agost a la localitat nordcatalana de Prada de Conflent.

Després de repassar el que ha comportat per a la llengua catalana la declaració d'oficialitat amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears de l'any 1983, i d'analitzar les característiques principals del quadre normatiu que s'ha anat configurant en matèria lingüística i les polítiques lingüístiques impulsades pels poders públics al llarg d'aquestes quatre dècades, ha comparat la legislatura que ara comença amb la de 2011-2015, del govern Bauzá.

Antoni Llabrés ha qualificat les mesures anunciades en l'acord de govern entre PP i VOX com a una agressió a la llengua catalana equiparable a la del govern de José Ramón Bauzá. «En primer terme, es projecta un missatge negatiu suprimint la Direcció General de Política Lingüística del Govern, com si es tractàs d'una matèria de segon rang, que no interessa al nou executiu», ha afirmat.

En la seva intervenció, Llabrés també s'ha detingut en l'intent d'erosionar la presència de la llengua catalana en aquells àmbits en què ha desenvolupat al llarg d'aquests anys una major vitalitat: amb la modificació dels usos lingüístics institucionals, amb la supressió del requisit lingüístic per accedir a la funció pública o amb la pretensió de desballestar el model lingüísticoeducatiu vigent al llarg d'aquestes darreres dècades.

Finalment, ha fet referència a la supressió de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, que al llarg dels seus dos anys i escaig d'existència ha realitzat una tasca lloable en l'assistència als ciutadans que veuen vulnerat el seu dret a fer un ús normal de la llengua, i ha qüestionat la creació d'una futura 'Oficina para la garantía de la libertad lingüística', que el PP posa en mans de VOX i que esdevindrà un focus de conflicte permanent.