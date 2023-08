Un guarda de seguretat de Prosegur insulta una dona que se li ha dirigit en català a un centre de Media Markt de Palma

Aquest dissabte s'ha produït i denunciat un cas d'agressió verbal per raó de tria de llengua.

Una regidora de l'Ajuntament de Binissalem ha denunciat, a través del seu perfil de Twitter, el tracte discriminatori i els insults rebuts per part d'un guarda de seguretat de l'empresa Prosegur assignat a un centre de Media Markt de Palma.

La persona que ha patit els fets ho ha explicat així: «Fa una estona, ens hem sentit atacats i menystinguts per xerrar en català a Mallorca. - Jo: Per aquí es pot anar al pàrquing? - Guarda de seguretat: no te entiendo. Li hem repetir amb bones i educadament, però no és que no ens entengués (pàrquing) és que no ens volia atendre.

Així ho ha reconegut. Li he dit "no entiendes pàrquing?" I ha dit: "Así, sí". Després ja ha passat als insults. Hem demanat full de reclamacions i l'hem emplenat».