Memòria de Mallorca i Amnistia internacional convoquen una concentració amb motiu del dia internacional contra les desaparicions forçades

Dia 30 d'agost és el dia internacional contra les desaparicions forçades, l'associació Memòria de Mallorca i Amnistia internacional a les Illes Balears, convoquen aquest dia una concentració davant el Consolat de la Mar, al Passeig Sagrera, a les 19.00 hores.

María Antònia Oliver París, presidenta de Memòria de Mallorca i neta de víctima desapareguda, presentarà la jutgessa especialista amb memòria democràtica i justícia transicional, Catalina Moragues, i Guillem Mir, vicepresident de MdM i net d'una víctima recuperada recentment, gràcies a les polítiques públiques emanades de les lleis de Memòria Democràtica de les Balears.

Ambdós faran un petit parlament. A continuació, es farà un minut de silenci «per condemnar aquesta forma de greu violació contra els Drets Humans que avui en dia es segueix cometent i que és un delicte».

Els organitzadors pretenen també que aquests actes serveixin per conscienciar i donar a conèixer a les actuals generacions els gravíssim fets de la nostra història recent per garantir precisament la no repetició.

«Hem demanat als representants institucionals de l'actual Govern que es pengi al balcó de la seu del Govern, la pancarta, propietat del Govern i que ja es va penjar l'any passat, amb les fotos dels nostres desapareguts i el lema que hi consta 'Vos seguirem cercant'.