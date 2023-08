[VÍDEO] La Plataforma per la Llengua fa una acció al PAC de Pollença en defensa dels drets lingüístics dels pacients

Aquest passat dijous, diversos activistes de Plataforma per la Llengua a les Illes Balears varen empaperar el PAC de Pollença en resposta a l’agressió lingüística que hi va patir una pacient per part d'una doctora que es va negar a entendre-la si no li parlava en castellà.

L'acció s'emmarca dins la tasca de la Plataforma en defensa del drets lingüístics dels ciutadans que volen parlar en català.