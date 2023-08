L'estrany cas d'una metgessa del PAC de Pollença que abans entenia el català i ara diu als pacients que no els entén si no li parlen en castellà

Aquest dimarts, sobre les 16.00, s'ha produït un nou cas de discriminació lingüística en l'àmbit de la sanitat pública.

Una metgessa ha dit a una pacient que si no li parlava en castellà no l'entenia. La pacient, que ja havia estat atesa per la mateixa metgessa en altres ocasions, li ha recordat que en anteriors visites li havia parlat en català i sí que l'havia entès... La resposta de la metgessa ha estat que «ahora ya no lo entiendo» i ha cridat una infermera perquè li fes de traductora.

Els fets han succeït aquest dimarts al Centre de Salut de Pollença i dBalears ha pogut contrastar-los.