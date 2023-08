L'OCB reclama l'oficialitat del català a Europa a Pedro Sánchez i recorda que el Parlament ja ho va demanar el 1987

L'Obra Cultural Balear ha respost amb celeritat al nou compromís del president espanyol, Pedro Sánchez, d'impulsar el reconeixement de la llengua catalana com a idioma oficial de la UE. «Des de 1986, moment de l’ingrés de l’Estat espanyol a la CEE, UE des del 2009, l’OCB reclama l’oficialitat del català a Europa. Després de tantes promeses incomplides, Pedro Sánchez, esperam que aquesta vegada la proposta es faci realitat» ha declarat l'entitat aquest dimecres.

L'entitat cultural també ha recordat que «l'any 1987 el Parlament de les Illes Balears va aprovar per unanimitat demanar l’oficialitat del català a Europa. També hi votà a favor Aliança Popular. Confiam que Marga Prohens, el Govern i el PP a les Balears sabran estar a l’altura de les circumstàncies», han dit.

L'OCB es refereix a la resolució es va prendre el dia 11 de novembre de 1987, va ser aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris i va ser publicada al Butlletí oficial del Parlament el dia 20 de novembre de 1987.

la 'Proposició No de Llei del Parlament de les Illes Balears a favor de l'oficialitat de la llengua catalana a la CEE' deia: «El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les illes Balears i el Govern de l'Estat perquè sol·licitin al Parlament Europeu el reconeixement de la Llengua catalana com a llengua oficial a tots els efectes i a admetre el seu ús com a tal idioma oficial de les institucions europees».