Les 'llàgrimes de Sant Llorenç' es podran veure fins el 24 d'agost

Els estels fugissers dels perseids, coneguts com a 'Llàgrimes de Sant Llorenç' --que varen assolir la seva màxima esplendor en la nit del passat dissabte al diumenge-- encara es poden contemplar fins la setmana vinent, marcada també per un eclipsi total de Sol, el 21 d'agost, entre altres fenòmens astronòmics d'aquest mes.

Els perseids són visibles des de tot l'hemisferi nord en ple estiu. Les velocitats d'aquests meteors poden superar els 50 quilòmetres per segon i la seva taxa d'activitat pot arribar als 200 meteors per hora. El seu moment de màxima activitat té lloc entre les nits de l'11 al 13 d'agost, encara que comencen habitualment a veure's al voltant del 17 de juliol i acaben cap al 24 d'agost.

Els cometes, segons descriuen les seves òrbites al voltant del Sol, van llançant a l'espai una reguera de gasos, pols i enderrocs (materials rocosos) que roman en una òrbita molt similar a la del cometa progenitor.

Així, cada cometa va formant un anell en el qual es troben distribuïts nombrosos fragments cometaris. Quan la Terra, en el seu moviment al voltant del Sol, troba un d'aquests anells, alguns d'aquests fragments rocosos són atrapats pel seu camp gravitatori i cauen a gran velocitat a través de l'atmosfera, la qual cosa forma una pluja de meteors.

D'aquesta manera, la fricció amb els gasos atmosfèrics calcinen i vaporitzen els meteors que apareixen brillants durant una fracció de segon, la qual cosa conforma el que popularment es denomina com a estrelles fugaces.

Per veure aquest fenomen, es requereix un lloc d'observació allunyat de la contaminació lumínica, amb pocs obstacles per a la vista (com a edificis, arbres o muntanyes). A més, encara que els perseids semblen venir de la constel·lació de Perseu (d'aquí el seu nom), es poden veure des de qualsevol part del cel pel que els experts suggereixen dirigir la mirada cap a les zones més fosques, en la direcció oposada a la posició de la Lluna si l'observació es realitza quan és present. Encara que es recomana la visualització amb telescopi, també poden observar-se a simple vista fora de nuclis urbans.

En el que queda de 2023, seran visibles altres pluges de meteors com les Dracònides (del 6 al 10 d'octubre), les Oriònidès (del 2 d'octubre al 7 de novembre), les Leònides (del 6 al 30 de novembre), els Gemínids (del 4 al 17 de desembre) i les Úrsides (del 17 al 26 de desembre).

Més fenòmens

A més de la pluja dels perseids, agost estarà marcat per altres fenòmens astronòmics com el d'aquest 15 d'agost, quan la lluna estarà en fase de quart minvant. Així, apareixerà per l'horitzó cap a la 1.15 (hora peninsular) i desapareixerà poc després del començar el dia, cap a les 07.05 del matí.

Posteriorment, el 19 d'agost, la conjunció entre Venus i la Lluna començarà a les 04.35 (hora peninsular) i assolirà el seu punt més alt en el cel poc abans de l'arribada del començar el dia, cap a les 07.05 del matí.

El 21 d'agost es produirà un eclipsi total de Sol però a les Balears no serà visible.

A més, el 25 d'agost es podrà veure una altra conjunció de Lluna, aquesta vegada amb Júpiter. Serà una mica més complicada de veure en la Península, ja que començarà cap a les 21.15 i finalitzarà a penes dues hores més tard. A les 21.15, moment de major visibilitat, estaran 20è per sobre de l'horitzó pel que, per a apreciar-la, serà necessari un lloc buidat d'obstacles.