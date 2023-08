MÉS lamenta que Prohens «recuperi la política ferroviària i d'habitatge de Bauzá»

MÉS per Mallorca ha lamentat aquest divendres que la presidenta Prohens hagi recuperat «els responsables d'algunes de les polítiques més fosques de l'època de Jose Ramón Bauzá».

En concret, els ecosobiranistes han fet referència a Jose Ramón Orta, nou gerent dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, i a Roberto María Cayuela, nou director i gerent de l'IBAVI.

En aquest sentit, Lluís Apesteguia ha recordat que, durant la legislatura de Bauzá, Orta va estar darrere l’aturada de les obres del tren de Llevant, i va iniciar una persecució sense proves contra els anteriors càrrecs progressistes. «Si el PP no ha fet cap proposta per tal de millorar la mobilitat pública a Mallorca, el nou responsable sabem bé quina idea té: eliminar els projectes existents des del sectarisme més absolut» ha denunciat el portaveu parlamentari de la formació.

Pel que fa a Cayuela, Apesteguia ha recordat que a la legislatura 2011-2015 va ser el responsable de deixar el Govern amb un balanç negatiu en habitatge públic. «De la seva anterior etapa a l'IBAVI, a Roberto María Cayuela només se'l recorda per no haver fet cap promoció d'habitatge públic i per la decisió més vergonyosa de tota la història d'aquest institut: haver venut un terreny destinat a l'habitatge social per fer-hi un hotel», ha afirmat el coordinador de MÉS per Mallorca.

Els ecosobiranistes han conclòs que aquests nomenaments demostren la manca de projecte de la presidenta Prohens i que són una continuació de l’etapa de Jose Ramón Bauzá.