Plataforma contra els Megacreuers: «De gener a juliol d'enguany han arribat a Palma fins a 75 creuers de més de 5.000 passatgers»

La Plataforma contra els Megacreuers ha mostrat la seva preocupació davant «la possibilitat que es puguin fer passos enrere en les regulacions relatives al turisme massiu» i ha instat el Govern a situar-se «a l'avantguarda en la gestió del turisme de creuers».

La plataforma ha criticat aquest divendres a través d'un comunicat que aquests dies «els excessos continuen degradant els espais naturals de Mallorca». En aquest sentit, han esmentat el «cas paradigmàtic del Caló des Moro», però també d'altres llocs, així com «la saturació en carreteres i pobles, com a Sóller, fa només uns dies, i també a Palma».

Pel que fa al turisme de creuers, han indicat que de gener a juliol d'enguany han arribat a Palma fins a 75 creuers de més de 5.000 passatgers, un 14 per cent del total de creuers d'aquests primers set mesos de l'any.

Un número i proporció «molt superior» al mateix període de 2019, quan varen arribar al port de Palma 45 creuers d'aquesta capacitat. En aquest sentit, des de la Plataforma contra els Megacreuers han reiterat que «l'acord signat entre les navilieres i el Govern és del tot insuficient».

No obstant això, han destacat que «si que ha estat un primer pas per posar sobre la taula la necessitat de limitar i regular el turisme a Mallorca». «Aquest és un camí pel qual s'ha de continuar avançant, com així ho demostren les polítiques de les principals ciutats europees com Venècia o, més recentment, Amsterdam, que van en aquesta mateixa línia», han afegit.

D'aquesta manera, han posat l'accent que les Balears «no ha de perdre l'oportunitat de situar-se en l'avantguarda en gestió del turisme». Per això, la plataforma ha instat el Govern a «facilitar la participació ciutadana en la presa de decisions i a aplicar mesures valentes en favor de la qualitat de vida dels residents i de l'experiència dels visitants, protegint els ecosistemes naturals i la salut de les persones».