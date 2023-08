Pengen cartells que en anglès indiquen que la platja està tancada i en català que està oberta

La Coordinadora Anticapitalista de Manacor, Caterva, ha denunciat la massificació turística que pateix Mallorca i ha col·locat cartells a les cales del terme municipal, que indiquen en anglès que el bany està prohibit o no recomanat, i en català, que la platja és oberta i no hi ha cap perill.

Caterva ha aferrat cartells que «deixen molt clar el missatge, que és que les cales de la Illes han estat expropiades pel turisme"».

Així, han assenyalat que l'entitat ha penjat cartells «carregats d'humor» que «alerten als turistes amb diferents missatges en anglès que indiquen que no està permès o recomanat banyar-se». No obstant això, el missatge en català «deixa clar que no hi ha cap perill» o que «el perill és el de la massificació turística».

Els cartells s'han distribuït a Cala Morlanda, Caló, Cala Petita, Porto Cristo, Cala Murta, Cala Magraner i Cala Bota.

L'entitat, formada per les organitzacions Endavant OSAN, Assemblea antipatriarcal de Manacor i Arrels, a més de persones a títol individual, ha assenyalat que «la usurpació de les cales és només una expressió més de com el capitalisme usa una activitat econòmica com el turisme, portada a l'extrem, per a assecar gratuïtament el territori i per a extreure el màxim de plusvàlua dels treballadors».

Finalment, han assegurat que «hi ha culpables i és necessari posar-li nom, com són els hotelers o els 'rafels nadals' amb la total complicitat d'alguns ajuntaments i del Govern, l'actual i l'anterior».