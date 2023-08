Arriba el primer festival de música urbana en català a Mallorca

El pròxim 20 d'agost se celebrarà a Capdepera el primer festival de música urbana en català a Mallorca.

El cartell del Festival Caparruts compta amb Figa Flawas, coneguts per cançons com "Mussegu", que ja acumula més de 2,5 milions de reproduccions a Spotify. També hi actuaran els catalans Lal'Ba i el manacorí Plan-ET. Els artistes Drew K. i Piru DJ Set, ambdós de Capdepera, també formen part del cartell d'aquesta primera edició del festival.

L'entrada del festival és gratuïta, i els horaris encara estan per confirmar. Els concerts començaran a les 20h i tendran lloc a la Plaça del Sitjar, a Capdepera.

Cal destacar que el festival compta amb el suport econòmic de l'Obra Cultural Balear i de Plataforma per la Llengua. Així mateix, els organitzadors del festival també han agraït la col·laboració del Servei d'Assessorament Lingüístic de l'Ajuntament de Capdepera i de l'entitat Joves de Mallorca per la Llengua.