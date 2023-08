Més per Menorca exigeix al Govern espanyol que no permeti el lloguer de barques particulars a turistes

Més per Menorca ha denunciat que l'Executiu espanyol va aprovar un decret que permet, a partir del pròxim estiu, llogar embarcacions recreatives d'ús privat sense mecanismes de control efectiu.

La formació considera que aquesta novetat obre un escenari en el qual «es podrà continuar massificant encara més el litoral menorquí». El fet que particulars puguin llogar barques sense regulació específica asseguren que «serà una competència deslleial per a les empreses del sector nàutic que es dediquen al lloguer d'embarcacions de forma professional», han lamentat des de Més.

Els menorquinistes han subratllat que als particulars que vulguin llogar les seves embarcacions per ara no se'ls exigiran les condicions de seguretat, entre d'altres, que sí han de complir les empreses professionals, com disposar a bord d'equips de salvament i equip contra incendis.

Per tots aquests motius, Més per Menorca ha exigit al Govern espanyol en funcions que rectifiqui i anul·li l'esmentat decret. De no fer-ho així, els menorquinistes s'han compromès «a traslladar aquesta qüestió a les corts generals, en aquesta legislatura que just comença».

Josep Juaneda, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular, ha destacat que «cal recordar que Menorca ja ha superat la capacitat de càrrega nàutica des de fa més de deu anys, per la qual cosa no podem permetre que es puguin llogar barques sense cap mena de control», i ha afegit que «la barra lliure en aquest assumpte atempta contra el medi ambient, contra la seguretat dels banyistes, esportistes nàutics i, fins i tot, contra la qualitat de Menorca com a destinació turística».