Creus que s'hauria de llevar la restricció d'arribada de creuers tal com proposa Pimeco?

Torna la polèmica al voltant de l'arribada de creuers a Palma. Pimeco ha exigit aquesta setmana al Govern de Marga Prohens que modifiqui o cancel·li l'acord que limita l'arribada de creuers a Ciutat per a aquesta temporada i la que ve. L'objectiu de la patronal és que puguin arribar més embarcacions per tal que reactivin l'economia de la ciutat.

Segons Pimeco, «el turista que ve a l'illa no visita Palma els mesos de calor, només ho fa els dies ennuvolats. La ciutat no té visitants, és un desert i els comerços sobreviuen gràcies als creueristes i pocs dies ennuvolats que ens deixa l'estiu que és quan s'animen els turistes i també els residents a sortir a comprar».

Davant aquesta situació, Pimeco assegura que cal reactivar l'economia de Ciutat amb l'arribada de més creuers i afirma que no s'ha de «demonitzar» els turistes i que Palma no està massificada. A més, Pimeco defensa que les emissions que generen els creuers «no són un problema per a la salut de les persones».

Així, donada aquesta situació, dBalears demana als seus lectors què en pensen de llevar la limitació a l'arribada de creuers. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, permetrà estimular l'economia i el turisme.

-No, és un despropòsit mediambiental i promou la massificació.