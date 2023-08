Progreso en Verde, als conductors de les galeres: «Deixin el victimisme»

El partit animalista Progreso en Verde ha carregat contra el «victimisme» dels conductors de les galeres que han anunciat que disset conductors han demanat passar-se a les galeres elèctriques «pels insults que reben».

Per al president de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, aquest fet és «una mostra més del rebuig que provoca el servei de transport de galeres a cavalls a la ciutadania».

«La societat cada dia que passa està més conscienciada sobre el patiment que pateixen els cavalls que estiren carruatges turístics i donen l'esquena a aquest servei turístic. Dir que volen canviar les galeres elèctriques pels insults que reben és mentir descaradament i pretenen d'aquesta manera criminalitzar els qui defensam els animals. La realitat és que cada cop hi ha menys demanda i més restriccions per poder circular. També és cert que ara els ciutadans denuncien el mal estat dels cavalls o els incompliments continus de les ordenances i lleis per part d'alguns conductors de galeres», han assenyalat.

Per això, Progreso en Verde apunta que quan els conductors de les galeres es veuen pressionats «acusen sense fonament, d'insults, d'assetjament, de racisme, ja n'hi ha prou, no els ho permetrem. Si els ajuntaments de Mallorca on operen les galeres de cavalls, aplicassin la llei, ja no hi hauria llicències», declara Amengual.