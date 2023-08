Consubal rep 118 reclamacions i consultes durant els primers mesos de l'any per problemes amb el lloguer d'habitatges

L'organització de consumidors i usuaris de les Balears, Consubal, ha rebut 118 reclamacions i consultes durant els primers mesos de l'any per problemes amb el lloguer d'habitatges.

Segons ha explicat l'organització a través d'una nota de premsa aquest dimarts, del total, més de la meitat han estat per augment del lloguer per sobre del que estipula el Reial decret de mesures econòmiques per la guerra d'Ucraïna. A més, dues de les reclamacions han estat contra grans tenidors.

Consubal va posar en funcionament el febrer passat una àrea específica per a la tramitació de les reclamacions derivades de problemes amb l'habitatge, des d'on s'atenen les persones que necessiten assessorament i informació sobre alguna situació derivada del lloguer o de la compra d'un habitatge.

Alhora, l'augment del lloguer per sobre del dos per cent que estipula el Reial decret ha estat amb molta diferència el problema més recurrent.

En aquesta línia, des de l'associació han assenyalat que «s'han tractat casos en què el propietari ha intentat augmentar el lloguer fins a un 100% de la renda, sobretot en habitatges amb rendes antigues en què els propietaris intenten adequar la renda als nivells actuals sota l'amenaça de cancel·lar el contracte».

Un altre dels aspectes que han destacat és «la negativa dels propietaris a la devolució de la fiança o, en la majoria dels casos, a retenir-la per sufragar despeses per desperfectes inexistents, acabant, la gran majoria d'aquestes reclamacions, als jutjats».

El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, ha demanat a la consellera dHabitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, «la convocatòria urgent de la taula d'habitatge perquè informi de les propostes del nou Executiu en aquest àmbit».

A més, Consubal ha demanat que «els beneficis fiscals que proposa el nou Executiu per a propietaris que lloguin els habitatges es limitin a les rendes iguals o inferiors a 900 euros per evitar l'especulació i l'increment dels lloguers».