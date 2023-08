«La societat balear és molt lluny d'identificar-se amb la sang vessada i el darrer sospir d'un animal torturat»

Un grup d'activistes d'AnimaNaturalis i CAS International han participat en una acció, aquest diumenge, a Palma, per exigir el final de les corregudes de toros en 'Ciutat'.

Les organitzacions per la defensa dels animals AnimaNaturalis i CAS International han informat de la celebració d'una protesta contra les corregudes de toros.

L'acció, que s'ha duit a terme coincidint amb l'inici de la temporada taurina en la Plaça de Toros de Palma, ha consistit en el fet que un grup d'activistes s'han estirat a terra a la plaça de Cort per «posar-se en la pell dels toros que moren en les places cada any».

«El nou govern conservador de Partit Popular i VOX fomenta aquest tipus d'espectacles sense escoltar raons ètiques ni mirar les estadístiques de baix interès per aquesta mena d'espectacles», ha explicat la coordinadora de AnimaNaturalis, Eliana Guerreño.

«Les tradicions són una manera d'expressar qui som, i societat balear és molt lluny d'identificar-se amb la sang vessada i el darrer sospir d'un animal torturat», ha afegit.

D'altra banda, han destacat que, segons dades oficials del Ministeri de Cultura, el nombre d'espectacles taurins a plaça ha mantingut un descens sostingut des de 2015 d'ara endavant, sense comptar amb els anys anòmals de la pandèmia.

Segons el mateix Ministeri de Cultura, han exposat, només el vuit per cent de la població va assistir a algun espectacle taurí en el període de 2018-2019. Només el 5,9 per cent d'ells va acudir a una correguda a plaça i una cinquena part de tots els assistents ho va fer amb entrada gratuïta.

També és pública la dada que en el 2018 un 92 per cent d'espanyols no va assistir a cap festeig. Entre els motius que exposen per a no fer-ho, «el 40 per cent va adduir no tenir gens d'interès en la matèria i el 20 per cent que, directament, no ho entenia».

Malgrat això, han lamentat que «es calcula que més de 9.000 toros moriran i més de 50.000 seran llogats per ser explotats en festes populars, el destí dels quals serà igualment la mort, enguany o els següents».

Així, han indicat que a les Balears es va aprovar normativa en 2017 per a seguir els passos de la resta de les comunitats autònomes que han prohibit la tauromàquia, però el Tribunal Constitucional va fer retrocedir aquest avanç, a petició del Govern de Mariano Rajoy, qui ja havia declarat la lídia com a patrimoni cultural en el 2013.