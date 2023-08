Els accessos a Sóller i sa Calobra, col·lapsats i la Policia de Palma demana: «Agafau el cotxe només per desplaçaments imprescindibles»

Cap de setmana de col·lapse a diversos punts de Mallorca. Mentre a Palma les avingudes i el Passeig Marítim no podien absorbir més vehicles, l'accés a Sóller acumulava 13 quilòmetres de retencions, a la carretera de sa Calobra una vintena d'autocars i 60 vehicles quedaven atrapats... i els aeroports de les Balears tenen previst operar aquest cap de setmana, entre el 4 i el 6 d'agost, un total de 4.673 vols.

Palma

A les retencions diàries que es produeixen entre Cavià i Palma, especialment al Passeig Marítim, cal afegir-hi les retencions que s'han produït durant gairebé tot el cap de setmana a les avingudes. Ds fet, la Policia Local ha demanat als ciutadans a través de les seves xarxes: «Agafau el cotxe només per desplaçaments imprescindibles». El missatge ha despertat la indignació de molts ciutadans que han recordat la gran quantitat de cotxes de lloguer que circulen aquests dies per la ciutat.

Sóller

La lleugera baixada de temperatures ha animat molts turistes a desplaçar-se fins a Palma o altres destinacions com Sóller. Milers de cotxes s'han dirigit durant el dissabte a Sóller ocasionant durant les hores centrals del dia retencions de fins a 13 quilòmetres, la distància que hi ha entre l'entrada a la ciutat i Can Penasso, a Bunyola.

La Guàrdia Civil de Trànsit ha hagut d'intervenir al migdia tancant momentàniament el túnel de Sóller per a evitar en el seu interior una caravana de tres quilòmetres. L'entrada massiva de cotxes ha provocat al seu torn un caos circulatori en el centre, on ha estat completament impossible estacionar els vehicles, mentre més de 500 cotxes ocupaven completament els vorals del Desviament.

Sa Calobra

Un total de 22 autocars i uns 60 vehicles han quedat embossats durant hores a la carretera de sa Calobra (DT.-2141) després que, el migdia de dissabte, un autobús hagi patit una avaria.

Al voltant de les 15.00 hores d'aquest dissabte, un autobús ha patit una avaria en la carretera de sa Calobra, en el terme municipal d'Escorca (Mallorca), ocasionant importants retencions.

Tant és així que fins un total de 22 autocars i uns 60 vehicles han quedat atrapats en el tram de carretera pròxim al conegut com 'Nus de sa Corbata'.

Efectius de la Policia Local d'Escorca i de la Guàrdia Civil treballen a reorganitzar el trànsit. Per aquest motiu, i de manera temporal, s'ha procedit al tancament de la DT.-2141.

La situació ha desbordat als cossos i forces de seguretat, que han sol·licitat reforços a la Comandància de la Guàrdia Civil de les Balears.