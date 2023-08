MÉS per Marratxí considera que el megaparc fotovoltaic Puntiró seria «un risc per la salut»

MÉS per Marratxí ha presentat al·legacions contra el megaparc fotovoltaic Puntiró Hive I i II (Palma), que la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia està tramitant com a «projecte industrial estratègic», perquè suposaria «un risc innecessari per a la salut de les persones».

Segons ha explicat la formació aquest divendres, l'empresa promotora ha presentat dos projectes situats en parcel·les contigües, que conformen una unitat «indissociable» de més de 900.000 metres quadrats, més de 200.000 panells solars i una potència unitària de 90 megavats.

Els ecosobiranistes han assenyalat que «aquest projecte tendria una afectació directa sobre el municipi de Marratxí», ja que la línia d'evacuació que connectaria el megaparc amb la subestació de Son Orlandis «recorreria més de sis quilòmetres de carrers i vies de titularitat municipal a Pòrtol i Sa Cabaneta».

En concret, el recorregut que faria la línia de 66 quilowatts (alta tensió) seria pels carrers de Can Forner, Cas Canonge, Trinitat, sa Torre, Escola, Major, Olesa, Son Caulelles, Jaume I i Can Domingo.

Per part seva, la portaveu del grup municipal, Aina Amengual, ha dit que «no es pot consentir que es faci un ús privat d'un bé públic com són els carrers amb l'objectiu que una empresa privada tregui un rèdit econòmic i que no repercuteixi positivament en la ciutadania de Marratxí».

A més, ha afegit que des del partit demanen a la Conselleria «que denegui l'autorització administrativa del megaparc», ja que a més de suposar «un risc innecessari» per a la salut, «perjudicarà les infraestructures públiques municipals en benefici d'un projecte clarament especulatiu».