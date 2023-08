L'OCB demana als implicats en la negociació de la investidura que donin suport a la iniciativa de Yolanda Díaz sobre les llengües cooficials al Congrés

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha demanat a tots els partits polítics implicats en la negociació de la investidura de la presidència del Govern espanyol que donin suport a la iniciativa de Yolanda Díaz en referència a poder usar totes les llengües oficials al Congrés i Senat. Ho ha fet compartint un vídeo de la líder de Sumar a Twitter on parla d'aquesta qüestió.

«Poder utilitzar totes les llengües cooficials de l'Estat al Congrés dels Diputats i al Senat és un dels compromisos que l'OCB va demanar als candidats a les eleccions del 23–J», han remarcat. Així, l'entitat els va proposar que impulsaren «la modificació dels reglaments del Congrés i del Senat per fer possible l’ús normal del català en l’activitat parlamentària, de manera que les Corts Generals reflecteixin la pluralitat lingüística de l’Estat; així com la reactivació de la publicació del BOE en català, interrompuda des del mes de maig de 2021».

Sobre aquest tema, s'hi ha pronunciat també l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), qui ha volgut deixar clar que les reivindicacions del poble català no passen per introduir el català a les cambres espanyoles sinó per aconseguir la llibertat per a poder-ho decidir tot: «No hem sortit als carrers per poder parlar en català al Congrés espanyol ni per negociar un millor finançament».

També ha parlat sobra la iniciativa de Sumar l'eurodiputat Carles Puigdemont, el qual ha assegurat que «en cap lloc del reglament no es diu que hi hagi l’obligació de fer servir el castellà, o la prohibició de fer servir una altra llengua oficial. Per tant, amb la voluntat política de la presidència n’hi ha prou. I de voluntat fins ara no n’hi ha hagut mai». A més, ha fet notar que aquesta mena de propostes es fan per a «fer perdre el temps» als diputats catalans, gallecs i bascos, mentre les formacions de l’esquerra espanyola fan veure que intenten arreglar un problema que en realitat els importa «un rave».