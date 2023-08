El Comitè d’Empresa d’Aena critica la precarietat de la plantilla a l’empresa pública

El Comitè d'Empresa d'AENA de l'Aeroport de Palma, compost pels sindicats UGT, CSPA, CCOO i USO, ha criticat «la precarietat de la plantilla» de l'empresa pública, situació que «pot arribar a repercutir en la seguretat operacional de l'aeroport».

UGT ha criticat aquest dimecres, en un comunicat, que AENA «sembla més interessada en els beneficis dels seus inversors que en les necessitats de la seva pròpia plantilla i el servei públic essencial que ha de prestar».

I és que, segons ha afegit el sindicat, l'Aeroport de Palma està en xifres pròximes als 1.000 moviments diaris i la plantilla, «pràcticament la mateixa des de fa anys, sofreix aquest increment de trànsit aeri amb menys personal».

Això es deu a «la mala planificació de contractació i al fet de contractar personal amb la temporada d'estiu ja començada, obviant les necessitats de formació prèvia per a la incorporació a llocs especialitzats», entre d’altres factors, segons ha constatat UGT.

El sindicat ha argumentat que «amb la grandària actual de la plantilla no es poden cobrir els mínims necessaris per a la prestació del servei, per la qual cosa els treballadors es veuen abocats a fer torns de més per a la cobertura de les incidències que van sorgint, de manera que sovint hi ha serveis que no poden ser coberts».

El sindicat també ha apuntat que la manca de més plantilla fixa ha estat objecte de reclamació del Comitè des de fa temps i que «afecta a pràcticament totes les àrees essencials per a l'operativa aeroportuària».

Finalment, UGT ha advertit que «la situació ha arribat ja a límits que poden repercutir en el servei que es presta i la seguretat operacional de l'Aeroport», per la qual cosa esperen «arribar a una ràpida resolució del problema».