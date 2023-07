Caos a Correus: UGT denuncia «falta de personal i organització nefasta» a les Balears

UGT Serveis Públics ha denunciat aquest dilluns que s'està retardant el lliurament de milers de paquets i notificacions a les Balears «pel caos que continua existint a Correus, per la falta de personal, la pèssima gestió de les noves contractacions i una organització nefasta».

L'organització sindical ha lamentat que, a les Balears, Correus estigui tan sols amb el 60 per cent d'efectius «en una situació de màxim treball». «Després de dues campanyes electorals extenuants, el personal continua amb ritmes de treball frenètics, i amb majors recorreguts de repartiment per no suplir als que estan de vacances o amb baixes per malaltia. La plantilla està extenuada i molta treballa a l'aire lliure amb temperatures insuportables», ha detallat UGT.

Han exposat que a Palma falten 78 carters d'un total de 195. En la carteria més nombrosa, la d'Es Fortí, hi ha 29 contractes menys; en la unitat de Son Gotleu, de 15 efectius n'hi ha 5 sense cobrir; en la d'El Terreno, són 9 carters de 20. A més, a Cala d’Or i Campos falten més de la meitat d'efectius i a Formentera, en plena temporada turística, només hi ha una oficina d'atenció al client i les vacances no es cobreixen.

UGT Serveis Públics ha exigit una contractació «al cent per cent» i que es proporcionin més mitjans per a millorar les condicions laborals de les plantilles, per evitar també «un servei nefast amb augment de reclamacions».

«Demanem que es recondueixi aquest caos. Vam mostrar la nostra oposició a qualsevol política que impliqui retallades o que no garanteixi els drets dels ciutadans a un correu postal públic de qualitat. Agraïm el sobreesforç dels treballadors de Correus perquè la ciutadania pogués exercir el seu dret a vot», ha conclòs UGT Serveis Públics.