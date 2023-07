Eduardo Zuñiga: d''enxufat' de Podemos a majordom del PP-VOX a Canal 4

Si no estassim parlant de milions d'euros públics, la història d'Eduardo Zuñiga seria la d'un pobre miserable sense ideologia que usa la política per medrar arrimant-se en cada moment a l'arbre que fa més ombra.

Eduardo Zúñiga va deambular per diverses productores de televisió fins que el 2015 va veure el cel obert quan es va col·locar al partit polític Podem i d'allà va fer el bot s Director Insular de Comunicació en el Consell Insular de Mallorca, des d'on va beneficiar empreses com la que ara l'acull.

El seu pas com a Director General d'Innovació del Govern encara va ser més vergonyós. El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, li va haver de mostrar la porta de sortida ja que les empreses del sector de la innovació, agrupades en cinc clústers diferents, varen enviar una carta a la presidenta Armengol, sol·licitant una reunió urgent per a expressar-li el seu malestar davant la falta de suport rebuda pel Govern. Els clústers recordaven en aquesta carta que just en un moment en que semblava que havien de ser temps favorables donada l'arribada de molts fons relacionats precisament amb la innovació i, en canvi, no s'havia publicat cap convocatòria específica enfocada a les empreses innovadores ni tampoc d'ajuda als clústers.

Ara sabem que aquella porta era giratòria i que Zuñiga ja sabia a favor de qui jugava.

Ja amb totes les màscares caigudes, Zuñiga va entrar a Canal 4 com a director a les Illes Balears, lloc des del qual ha pilotat el canvi de rumb del canal, que ha passat de ser una televisió centrada en Mallorca i oberta a totes les veus a un aparell de propaganda del binomi PP-VOX.

Cal recordar que el Grup 4 de Comunicació disposa de freqüències de televisió a Mallorca, Eivissa i Menorca i de televisió a Barcelona, Granollers (Vallès Oriental) i Sabadell (Vallès Occidental).

També disposa de freqüències de ràdio d'àmbit municipal que utilitza com si fossin d'àmbit insular.