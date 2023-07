Adverteixen que espoliar jaciments arqueològics subaquàtics comporta penes de fins a tres anys de presó

El Consell de Mallorca adverteix a la ciutadania que no es pot espoliar els jaciments arqueològics subaquàtics de l’illa. Actualment, n’hi ha més de 200 distribuïts al llarg de la costa. Suposen un patrimoni cultural essencial per al coneixement de la història de Mallorca i són considerats Bens d’Interès Cultural (BIC), per tant, qualsevol persona que agafi o mogui alguna de les peces situades davall l’aigua s’enfronta a un delicte contra el patrimoni històric.

Aquests jaciments són considerats monuments històrics i artístics i juguen un paper fonamental en l’estudi de la història de Mallorca. És per això que el Consell de Mallorca treballa coordinadament amb la Guàrdia Civil, amb l’Armada i amb pescadors per a vigilar les zones on hi ha més restes. Es demana a la població que si veuen algú interferir en aquestes zones es posin en contacte ràpidament amb la Guàrdia Civil.

Les sancions administraves per aquest tipus de delictes poden arribar als 60.000 euros i les penals contemplen de sis mesos a tres anys de presó. A més, cal recordar que està completament prohibit apropar-se als jaciments amb detectors de metalls. Només professionals de l’arqueologia amb autorització poden accedir-hi amb aquest tipus d’eines. La destrucció d’informació històrica és irreversible i una passa en fals pot destruir la feina d’anys.

Un submarinista s'enfronta a dos anys de presó per un espoli a Porto Cristo

Dos tècnics del Consell de Mallorca han participat aquesta setmana al judici que se celebra contra un home acusat d’espoliar un jaciment a Porto Cristo fa dos anys. El submarinista és acusat d’endur-se diverses peces d’un vaixell del segle I d.C. Els dos perits de la institució insular asseguren que les peces formaven part del peci i que difícilment s'hi varen poder desprendre, per la qual cosa afirmen que l’home va procedir a l’extracció dels objectes. Ara, asseguren que s’ha alterat de manera irreversible el valor científic i podria suposar la destrucció del patrimoni arqueològic.