Els nins sahrauís de 'Vacances en pau' visiten el Parlament, però Le Senne se'n va a veure un cap de la Guàrdia Civil

Els nins sahrauís del programa 'Vacances en pau 2023' han visitat aquest dimecres el Parlament, rebuts pel vicepresident primer, Mauricio Rovira, i la vicepresidenta segona, Mercedes Garrido.

Així, Rovira ha donat la benvinguda als nins i a les famílies d'acollida que «fan possible que puguin passar un estiu a les Illes» i els ha desitjat una feliç estada i que puguin repetir aquesta experiència en el futur.

Per part seva, la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Balears, Catalina Rosselló, ha agraït la recepció per part dels membres de la Mesa del Parlament i l'«intens treball polític i humanitari que rep la causa sahrauí de la cambra balear a través de l'Intergrup Pau i Llibertat per al Sàhara».

En aquesta línia, des del Parlament han recordat que aquest dimarts es va aprovar la constitució d'aquest Intergrup per a la XI Legislatura, integrat per diputats dels grups parlamentaris del PP, Socialista, MÉS per Mallorca i el Grup Mixt.

Del seu costat, el delegat del Front Polisario Sahrauí a les Balears, Hamudi Lebsir, ha assegurat que «és un honor ser rebut en el Parlamenti, la institució que representa la voluntat del poble de les Illes». Lebsir ha definit 'Vacances en pau' com «un programa humanitari, cultural i polític que alleuja el sofriment dels nins sahrauís".

La visita al Parlament és una tradició dins del programa d'activitats de 'Vacances en pau', una iniciativa que va néixer en el 1987 impulsada per l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí i que s'ha celebrat anualment des de llavors, amb excepció del 2021 i 2021 a causa de la pandèmia.