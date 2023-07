Reclamen la residència militar 'Héroes de Filipinas' per a allotjar treballadors públics essencials a Eivissa

Al pròxim ple ordinari del mes de juliol, el conseller d'Unides Podem al Consell d'Eivissa, Òscar Rodríguez, proposarà que es reclami al Ministeri de Defensa la cessió de la residència militar 'Héroes de Filipinas' per a donar una solució residencial durant tot l'any a professionals sanitaris, educatius, de seguretat o qualsevol altre tipus de treballador de serveis públics essencials imprescindibles per a l'illa.

Es tracta d'una residència de titularitat estatal -depenent del Ministeri de Defensa- que proporciona allotjament, manutenció i descans vacacional i d'oci al personal militar i les seves famílies. Compta amb dos nuclis, un a la ciutat d'Eivissa a unes instal·lacions ubicades al camí de sa Berenada i uns apartaments al municipi de Sant Antoni de Portmany. El nucli d'Eivissa Es Soto disposa de 10 habitacions dobles, 9 de matrimoni i 2 triples, mentre que el nucli de Sant Antoni compta amb 12 habitacions dobles i 9 quàdruples. És, per tant, una infraestructura adequada per a atendre un gran nombre de personal de serveis públics de l'illa.

«No es pot permetre que, mentre molts treballadors de serveis essencials per a l'illa estan dormint a furgonetes i dutxant-se al gimnàs, una infraestructura com la residència militar 'Héroes de Filipinas' estigui fent-se servir d'hotel per a oficials. No és acceptable», ha declarat el conseller d'Unides Podem.

«Segons entitats com l'Associació Unificada de Guàrdies Civils o el Sindicat d'Infermeria, Eivissa és un 'destí de càstig', al qual cap treballador vol venir a causa de la falta d'allotjament i l'alt cost de vida, el que acaba produint una minva en les plantilles de cossos absolutament necessaris per al normal funcionament dels serveis públics. Mentre passa això, malbaratem i infrautilitzem uns apartaments que podrien ajudar molt a pal·liar l'actual situació. Es dona la paradoxa que un Guàrdia Civil tindria facilitats per a estar una setmana de vacances a la Residència mentre que no pot plantejar-se residir-hi quan li toca cobrir una vacant a Eivissa amb caràcter forçós, encara que no tingui cap alternativa d'allotjament», ha conclòs Rodríguez.

Unides Podem confia que l'equip de govern del Partit Popular doni suport a la proposta en aquesta ocasió, a causa de la greu situació de l'habitatge a l'illa d'Eivissa, malgrat que quan va ser plantejada per Podem-Guanyem l'any 2017 varen votar-hi en contra.