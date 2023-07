El Consell es compromet a «protegir i conservar» els Closos de Can Gaià

El Consell de Mallorca s'ha compromès aquest dijous a protegir i conservar el jaciment arqueològic de 65.000 metres quadrats dels Closos de Can Gaià, un poblat de més de 3.000 anys situat a Felanitx.

La vicepresidenta primera i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha visitat per primera vegada aquest dijous juntament amb el seu equip el jaciment arqueològic, i ha assegurat que el Consell de Mallorca «ajudarà en tot el que pugui perquè les excavacions tenguin continuïtat i difusió».

Segons ha informat el Consell en un comunicat, Roca ha realitzat l'itinerari de visita, on ha pogut veure cinc 'navetes', una completament excavada i restaurada, i diverses estructures complementàries, amb les quals es pot conèixer com era la vida en els Closos i com eren els seus habitants.

En la mateixa línia, el director insular de Patrimoni, Ramón Francisco Martín, ha posat en relleu el valor que suposa aquest jaciment arqueològic i ha destacat «la importància de conèixer el patrimoni cultural de l'illa per a poder protegir-lo i recordar el que va ser».

Per part seva, el director del jaciment, Tomeu Salvà, ha informat que dissabte que ve es durà a terme una jornada de portes obertes a les 19.00 hores, en la qual es mostraran totes les novetats de la campanya.

A més, amb la finalitat de donar a conèixer el projecte a la ciutadania, durant el mes d'octubre està prevista l'organització d'una diada de tallers per a totes les edats.

Finalment, la batlessa de Felanitx, Catalina Soler, ha celebrat que la primera visita que el nou equip de govern hagi fet a un poblat arqueològic hagi estat a Felanitx i ha destacat que l'objectiu durant aquests quatre anys és avançar cap a un centre petit d'interpretació dels Closos, cosa que espera aconseguir amb l'ajuda de les administracions.