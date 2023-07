Considerau que el coneixement del castellà hauria de deixar de ser obligatori a Catalunya, el País Valencià i les Balears?

L'emergència lingüística que viu la llengua catalana no farà sinó créixer amb els postulats ultres del PP i VOX a territoris com el País Valencià i les Illes Balears. L'onada espanyolitzadora també afectarà Catalunya, on ja s'ha imposat una nova sentència sobre el català a l'escola.

La censura a les revistes en català, la supressió de la Política Lingüística o l'eliminació del català com a requisit són alguns dels exemples de les polítiques inquisitorials de persecució de la llengua que aplicaran els nous governs d'extrema dreta. Tota una mostra de supremacisme lingüístic castellà enfocat a coartar drets i llibertats.

Davant aquesta situació, a l'enquesta d'aquesta setmana dBalears vol capgirar la situació. Així demana als seus lectors si consideren que el coneixement del castellà hauria de deixar de ser obligatori a Catalunya, el País Valencià i les Balears. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, seria una passa cap a la llibertat.

-No, convé que el castellà es continuï imposant.