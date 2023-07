El Departament d'Emergències de les Illes Balears difon consells de prevenció per les altes temperatures previstes

Les persones majors, els nins, els malalts crònics i les persones que fan feina a l'aire lliure són sempre els més vulnerables quan arriba una onada de calor. Per això el Departament d'Emergències de les Illes Balears (112) recomana prevenció enfront de les altes temperatures previstes per a aquest dimarts, i que s'espera que durin fins dimecres.

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) alerta de l'entrada d'una onada de calor, la tercera en el que duem d'estiu, i decreta per a aquest dimarts l'alerta vermella per altes temperatures. S'esperen màximes de 40 a 43 °C a l'interior i nord-est de Mallorca. A la resta de zones s'esperen màximes de 37 a 40 °C (alerta taronja). A Menorca també s'esperen temperatures extremes, sobretot al nord de l'illa, on es podrien registrar màximes de 39 a 41 °C (alerta taronja). Pel que fa a les Pitiüses s'hi esperen temperatures més baixes que a la resta d'illes, així i tot, les màximes es trobaran entre 34 i 38 °C, puntualment 39 °C a l'interior d'Eivissa (alerta groga).

L'Aemet ha avisat de l'entrada d'aquesta massa d'aire molt càlid que tendrà també com a conseqüència altes temperatures nocturnes, conegudes com a «nits tropicals». Això sí, l'Índex de Gravetat del pla Meteobal continua sent IG1 per a les illes de Mallorca i Menorca i IG0 per a Eivissa i Formentera perquè aquesta pujada tan significativa de les temperatures és un fet puntual que només afectarà la jornada de dimarts. A partir de dimecres, 19 de juliol, s'espera que les temperatures descendeixin.

El Departament d'Emergències de les Illes Balears (112) recomana als ciutadans prevenció. La població de risc — és a dir, la més vulnerable als efectes de la calor — són les persones majors (de més de 80 anys o que visquin soles o estiguin malaltes), els nins, els malalts crònics i les persones que fan feina a l'aire lliure.

Consells de prevenció

- Beure líquid en abundància tot i que no es tengui set (especialment els nins i persones majors).

- Evitar begudes alcohòliques, amb cafeïna o amb molt de sucre.

- Menjar més fruites i verdures.

- Evitar els menjars molt calents.

- Evitar l'activitat física en les hores de major radiació

- Dutxar-se sovint.

-Utilitzar roba de colors clars, lleugera, que no sigui estreta i que sigui de teixits naturals com per exemple cotó.

-Cobrir-se el cap amb gorres o capells.

-Aprofitar les primeres i darreres hores del dia per fer les gestions que requereixin sortir al carrer.

-Evitar realitzar esport i, si no es pot, intentar dur-lo a terme a les primeres o darreres hores del dia.