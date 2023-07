Activistes ecologistes omplen de pintura un megaiot per a protestar contra la crisi climàtica

Dos activistes de l'organització ecologista Futuro Vegetal han omplert aquest diumenge de pintura un megaiot per a protestar contra la crisi climàtica. Divendres passat, diversos membres de l'organització ja van irrompre en les pistes de l'aeroport d'Eivissa pintant també un jet privat.

En un comunicat, Futuro Vegetal ha explicat que l'acció s'ha desenvolupat aquest diumenge sobre les 09.00 hores i amb ella es posa punt i final a la campanya 'Jets and Yachts, the party is over', convocada per Extinction Rebellion Eivissa.

Futuro Vegetal ha assenyalat en un comunicat que «l'únic motiu pel qual es manté un sistema econòmic que porta al col·lapse ecosocial és per a sostenir els privilegis d'aquesta petita classe privilegiada», en relació amb la propietària del vaixell, Nancy Walton, una de les persones més riques del planeta amb un patrimoni de 8.700 milions de dòlars.

Els activistes han mostrat una pancarta on podia llegir-se 'You consume other's suffer', en assegurar que «són les persones que estan en el cim de la piràmide social, les que posen la vida del planeta al seu servei i forcen a la gent a treballar per a sostenir el seu sistema, explotant els animals i destruint el territori sense importar quant sofriment i morts impliqui».

Futuro Vegetal ha afirmat a més que «la crisi climàtica suposa una infinitat de sofriment i horror per a tots els habitants del planeta», al que han afegit que «ni tota la repressió, ni el resultat de cap procés electoral posarà fre» a la seva determinació per a «mitigar l'impacte de la crisi climàtica».